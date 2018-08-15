Аэропорт Амстердама прекратил авиасообщение

Международный аэропорт Амстердама Схипхол временно прекратил авиасообщение из-за возникшей проблемы в системе контроля воздушного трафика, сообщает Reuters со ссылкой на местное агентство ANP.

Проблема возникла около 13.00 (14.00 мск). На сайте аэропорта в настоящее время отображается только два прибывающих рейса.

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В самом аэропорту Амстердама сообщили, что авиасообщение в настоящее время медленно возобновляется. О точной причине сбоя не сообщается.

Ранее сообщалось, что в американском Чикаго легкомоторный самолет совершил вынужденную посадку на автомобильную трассу. Причиной экстренного приземления стал недостаток топлива. В результате инцидента никто не пострадал.