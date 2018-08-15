В США произошел взрыв в жилом доме
В США в городе Денвер произошел взрыв газа в жилом доме, сообщает Fox News.
В результате инцидента пострадали девять человек, один из них находится в критическом состоянии.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее в США в округе Мидленд в восьми километрах от шоссе произошло три взрыва на газопроводе.
Начальник отдела по вопросам общественной информации округа Мидленд Элану Ладд заявил, что в результате взрывов на газопроводе в штате Техас пострадали семь человек.