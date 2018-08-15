Подозреваемый в наезде на пешеходов в Лондоне оказался выходцем из Судана

Водителем, совершившим наезд на пешеходов в Лондоне, оказался иммигрант из Судана 29-летний Салих Хатер, передает РИА «Новости».

Отмечается, что подозреваемый — студент, он проживал в районе Спаркхилл в Бирмингеме, где под его квартирой располагалось интернет-кафе.

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Ранее сообщалось, что в настоящее время дело расследуется как теракт, однако это не окончательный вывод полиции.

Также президент США Дональд Трамп заявил, что в Лондоне произошла «еще одна террористическая атака».

В данный момент антитеррористический отдел британской полиции занимается расследованием инцидента у Палаты общин.