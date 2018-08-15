Премьер Финляндии выразил соболезнования после обрушения моста в Генуе

Премьер-министр Финляндии Юха Сипиля выразил соболезнования в связи с обрушением моста в Генуе.

«Печально слышать об обрушении моста в Генуе. Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших. Я желаю скорейшего выздоровления пострадавшим и сил спасателям», — написал он в твиттере.

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Ранее премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил, что в результате обрушения моста в Генуе погибли 22 человека.

По данным пожарных, всего с моста упало около 30 машин, однако то, сколько человек в настоящий момент могут оставаться под завалами, в ведомстве сказать не смогли. Также отмечается, что под мостом находились хозяйственные помещения, но спасатели полагают, что людей там не было.