Во Флориде объявили режим ЧС из-за токсичного прилива

Губернатор Флориды объявил чрезвычайное положение из-за «красного прилива» — токсичного цветения воды, вызванного водорослями, сообщает ABC News.

«Я подписываю декларацию о чрезвычайном положении, чтобы мобилизовать средства и ресурсы для сообществ, которые столкнулись с «красным приливом», таким образом мы можем справиться с его ужасными последствиями», — заявил губернатор штата Рик Скотт.

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Отмечается, что явление наблюдается на всем западном побережье, на котором обнаружены тонны мертвой рыбы.

В соответствии с декларацией, штат выделит на очистку пляжей и устранение последствий «красного прилива» более $2 миллионов. Цветущие водоросли выделяют токсины, которые приводят к гибели многих видов рыбы.