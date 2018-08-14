Полиция Лондона рассказала о пострадавших при аварии машины у парламента

Полиция Лондона заявила в своем твиттере, что жизни пешеходов, которые пострадали при столкновении автомобиля с ограждением Палаты общин, находятся вне опасности.

Агентство Reuters, ссылаясь на полицию, заявило о двух пострадавших в результате инцидента.

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Также в полиции отметили, что из-за инцидента временно закрыта станция Westminster station. В данный момент ведется расследование инцидента.

Ранее сообщалось, что автомобиль въехал в заграждение неподалеку от Палаты общин, его окружила вооруженная полиция. Отмечалось, что водитель машины задержан.