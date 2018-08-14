СМИ назвали самые комфортные для проживания города мира

Британский журнал The Economist составил рейтинг Global Liveability Ranking 2018, в котором названы города с наилучшими условиями для комфортного проживания.

Первую строчку рейтинга заняла австрийская столица Вена, на втором месте оказался австралийский Мельбурн, а на третьем — японский город Осака. Также в первую десятку вошли Калгари (Канада), Сидней (Австралия), Ванкувер (Канада), Токио (Япония), Торонто (Канада), Копенгаген (Дания) и Аделаида (Австралия).

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Москва и Санкт-Петербург расположились на 68 и 70 местах соответственно, а городом с наихудшими условиями для жизни был назван сирийский Дамаск.

Рейтинг составляется на основе нескольких показателей, среди которых — уровень здравоохранения, культурное развитие, чистота окружающей среды, образование и уровень развития инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что Москва стала лидером рейтинга ООН по оказанию электронных услуг.