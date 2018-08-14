В Госдуме предложили установить единую цену на школьную форму

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов предложил ввести в России единую цену на школьную форму, а также производить ее только на российских фабриках. Об этом сообщает РИА «Новости».

По мнению депутата, школьная форма позволяет снять вопрос «у кого что лучше», что позитивно сказывается на уровне социального расслоения.

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«Необходимо закрепить цену на покупку школьной формы для разных возрастов и сделать ее минимальной и отдать нашим фабрикам во Владимирской и Псковской областях», — заявил Чернышов.

Он отметил, что форма для учеников младших классов должна стоить 3 тыс. руб., а для старшеклассников — 4 тыс. руб. При этом Чернышов настоял, что форму необходимо делать «из хорошего материала», который позволит ее носить не меньше года.

Ранее сообщалось, что в регионы направили рекомендации для вычисления школьников-агрессоров.