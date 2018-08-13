Неизвестные открыли огонь в Торонто

Двое неизвестных предположительно открыли огонь по прохожим на парковке рядом с площадью на северо-западе Торонто, сообщили в полиции, передает CTV News.

В результате стрельбы были ранены четыре человека, одна из пострадавших самостоятельно обратилась за помощью в местную больницу.

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Один из пострадавших получил ранения в результате ДТП, в которое попал из-за стрельбы. Жизни пострадавших, которые получили огнестрельные ранения ничего не угрожает, сообщили в полиции. Ведутся поиски подозреваемых.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в канадском городе Фредериктоне погибли четыре человека.