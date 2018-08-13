В Канаде молнии привели к возникновению более 140 новых очагов пожаров
В канадской провинции Британская Колумбия после сильной грозы возникло более 140 новых очагов пожаров. Об этом сообщает Global News.
По данным телеканала, общее число возгораний в провинции достигло порядка 600.
Как отмечается, число возгораний на территории провинции увеличилось из-за большого количества молний при грозе.
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Ранее сообщалось, что в канадской провинции Британская Колумбия около 37 тыс. человек эвакуированы из-за лесных пожаров.
Как отмечалось, местные власти уже потратили несколько десятков миллионов долларов на борьбу с лесными пожарами.