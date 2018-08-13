На греческом острове Эвбея объявили чрезвычайное положение

Губернатор области Центральная Греция Костас Бакояннис объявил на острове Эвбея чрезвычайное положение из-за сильных лесных пожаров. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.

«Мы только что объявили чрезвычайное положение в муниципалитете. Призываем всех следовать указаниям полиции», — написал Бакояннис.

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По его словам, в настоящее время местные органы самоуправления помогают в тушении пожара.

Ранее сообщалось, что число погибших в результате лесных пожаров в Греции возросло до 94 человек.

Как отмечалось, тела 82 погибших удалось идентифицировать.