На греческом острове Эвбея объявили чрезвычайное положение
Губернатор области Центральная Греция Костас Бакояннис объявил на острове Эвбея чрезвычайное положение из-за сильных лесных пожаров. Об этом он сообщил в своем фейсбуке.
«Мы только что объявили чрезвычайное положение в муниципалитете. Призываем всех следовать указаниям полиции», — написал Бакояннис.
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По его словам, в настоящее время местные органы самоуправления помогают в тушении пожара.
Ранее сообщалось, что число погибших в результате лесных пожаров в Греции возросло до 94 человек.
Как отмечалось, тела 82 погибших удалось идентифицировать.