Пресс-секретарь Москальковой назвал сообщения об отправке Сенцова из колонии фейком

Пресс-секретарь уполномоченного по правам человека в России Алексей Зловедов заявил, что сообщения об отправке куда-либо из колонии украинского режиссера Олега Сенцова являются фейком и ерундой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Зловредов подчеркнул, что Сенцов, 14 мая объявивший голодовку, по-прежнему находится в исправительном учреждении.

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«Сенцов находится в колонии, никаких изменений по этому поводу нет. Все эти сообщения — фейк и ерунда», — сказал Зловредов.

Ночью с 11 на 12 августа журналистка Виктория Ивлева написала в своем фейсбуке, что Сенцов вылетел из Салехарда. Через несколько часов она отметила, что данная информация может быть ложной и предположила, что «над нами, возможно, нехило посмеялись».

Ранее сообщалось, что ФСИН также опровергла сообщения об отправке Сенцова из колонии.