В Японии при крушении спасательного вертолета погибли семь человек

В результате падения спасательного японского вертолета в центральной японской префектуре Гумма погибли семь человек. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Отмечается, что в общей сложности на борту вертолета находились девять человек. Состояние еще двух человек не уточняется. Причиной крушения воздушного судна могли стать резко ухудшившиеся погодные условия.

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В феврале сообщалось, что в префектуре Сага на острове Кюсю в жилом районе разбился военный вертолет Apache. Отмечалось, что в результате крушения погибли оба пилота. Из-за падения вертолета загорелось одно из жилых зданий, находящееся в 200 м от школы.

Также в январе сообщалось, что военный вертолет США экстренно сел в Японии.