Власти Москвы пообещали не усиливать охрану в «Зарядье» из-за сообщений о сексе

Глава столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Владимир Черников заверил, что в парке «Зарядье» не будут усиливать работу охраны, несмотря на поступившие сообщения о занятиях там сексом. Слова чиновника передает РИА «Новости».

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов заявил, что в столичном парке «Зарядье» участились случаи занятия сексом.

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«Мы такой информацией не владеем. Если бы мы такое зафиксировали, мы бы отреагировали», — сказал Черников.

Также он отметил, что необходимость усиливать охрану на фоне этих сообщений отсутствует.

По его словам в «Зярдье» «люди спокойно себя чувствуют» и в парке «нормально» контролируется ситуация.