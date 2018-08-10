На Украине намерены арестовать еще одно судно из России

Постоянный представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин написал в своем фейсбуке, что российское судно Mekhanik Pogodin, находящееся в Херсонском торговом порту, может быть арестовано.

Бабин рассказал, что российское судно было «выявлено и задокументировано» сотрудниками Службы безопасности Украины (СБУ). По его словам, судно Mekhanik Pogodin принадлежит компании, которая внесена в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Бабин подчеркнул, что берет ситуацию с судном под свой контроль.

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«Уверен, что выйдет из этого порта оно не скоро. Уверен также, что на этот раз дело никому развалить не удастся», — заявил чиновник.

В комментариях Бабин отметил, что в данный момент об аресте судна не вынесено судебного решения.

В марте нынешнего года украинские власти задержали в Азовском море крымское судно «Норд». Моряки «Норда» все еще задержаны, в четверг, 10 августа, украинский и российский омбудсмены договорились об оказании помощи задержанным морякам.