В башне Трампа нашли труп

Бойфренд американской писательницы и участницы телешоу Бетенни Франкель Деннис Шилдс был найден мертвым в башне Трампа на Манхэттене, сообщает Fox News.

Уточняется, что Франкель и Шилдс встречались с 2016 года, а также появились вместе на шоу «Настоящие домохозяйки».

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Отмечается, что во время интервью в мае Франкель рассказала, что у нее были сложные отношения с Шейлдом.

В полиции отказались подтвердить личность погибшего, а также назвать причину смерти.

Ранее сообщалось, что полиция Нью-Йорка оцепила башню Trump Tower из-за подозрительного предмета.

Отмечается, что из-за инцидента была перекрыта прилегающая к зданию улица.