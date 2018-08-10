На Эльбрусе заблудились 12 российских альпинистов

Спасатели вышли на помощь группе из 12 альпинистов из Москвы, которые заблудились на Эльбрусе, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

«В 18.45 мск в пятницу поступила предварительная информация, что на горе Эльбрус на высоте 4200 метров в связи с погодными условиями заблудилась зарегистрированная группа из 12 человек из Москвы», — говорится в сообщении.

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По данным МЧС, в составе группы пострадавших нет. На место вышли 10 спасателей спасатели Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда ведомства.

Ранее спасенный российский альпинист Александр Гуков рассказал, как ему удалось продержаться неделю в горах Пакистана.

Российские альпинисты Александр Гуков и Сергей Глазунов во время восхождения на вершину Латок-1 в горном Пакистане собирались снять фильм, однако Сергей сорвался в пропасть и погиб, а Александр остался на практически отвесной скале.