Замглавы Оренбурга арестовали за взятку в 2 млн рублей

Следственное управление Следственного комитета России по Оренбургской области сообщило о заключении под стражу заместителя главы Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Борисова Геннадия Анатольевича.

«По версии следствия, днем 8 августа 2018 года Борисов Г.А. лично получил от генерального директора одной из коммерческих организаций взятку в виде денег в сумме 2 000 000 рублей, что является особо крупным размером, за общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации объектов недвижимости на территории города Оренбурга», — говорится в тексте официального сообщения.

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В данный момент сотрудниками правоохранительных органов проводятся следственные действия по делу Борисова, которые нацелены на выяснение всех обстоятельств преступления.

Ранее сообщалось, что в Оренбурге назначили и.о. задержанного с поличным замглавы города.