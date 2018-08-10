В Мосгордуме попросили полицию проверить сообщения о сексе в парке «Зарядье»

Председатель комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова назвала глупостью занятия сексом в парке «Зарядье», передает радиостанция «Говорит Москва».

«У нас есть еще изданное постановлением, по-моему, Моссоветом, о запрете вообще появления на пляжах, в парках в каком-то состоянии. Вы считаете это нормальным, что там происходит? Я думаю, что правоохранительные органы должны этим заняться», — заявила она.

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Стебенкова добавила, что не одобряет публичное обсуждение этого факта.

«Он наоборот привлечет туда людей заниматься этой глупостью. У каждого есть квартиры, где он может этим заняться. Совсем необязательно делать это в «Зарядье». А то мы превратим нормальный парк, общественное пространство в какое-то непотребное место. Я этого боюсь», — добавила она.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал об участившихся случаях занятия сексом в столичном парке «Зарядье».