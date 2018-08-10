В канадском Фредериктоне произошла стрельба, есть погибшие
В канадском городе Фредериктон произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщается в твиттере местной полиции.
По данным правоохранительных органов, стрельба произошла в районе улицы Бруксайд-драйв. Местных жителей попросили оставаться дома и запереть двери. В результате инцидента погибли по меньшей мере четыре человека, число жертв может увеличиться.
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В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают работать на месте происшествия.
Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Торонто погиб рэпер Smoke Dawg, еще два человека с многочисленными ранениями находятся в больнице. Перестрелка произошла около восьми часов вечера в Энтертейнмент Дистрикт в Торонто.