В канадском Фредериктоне произошла стрельба, есть погибшие

В канадском городе Фредериктон произошла стрельба, в результате которой погибли по меньшей мере четыре человека. Об этом сообщается в твиттере местной полиции.

По данным правоохранительных органов, стрельба произошла в районе улицы Бруксайд-драйв. Местных жителей попросили оставаться дома и запереть двери. В результате инцидента погибли по меньшей мере четыре человека, число жертв может увеличиться.

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В настоящее время сотрудники правоохранительных органов продолжают работать на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в результате стрельбы в Торонто погиб рэпер Smoke Dawg, еще два человека с многочисленными ранениями находятся в больнице. Перестрелка произошла около восьми часов вечера в Энтертейнмент Дистрикт в Торонто.