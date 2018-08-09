Фигурантке дела «Нового величия» продлили срок ареста

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Анне Павликовой, которую вместе с другими молодыми людьми обвиняют в создании экстремистской организации «Новое величие», продлили срок ареста до 13 сентября. Об этом сообщает корреспондент «Газеты.Ru» из зала суда.

«Ходатайство следователя удовлетворить, продлить содержание под стражей на срок до 13 сентября 2018 года», — сказала судья.

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Она также заявила, что суд согласился с доводами следствия, которое настаивало на продлении меры пресечения для проведения следственных мероприятий. Судья подчеркнула, что медицинские документы о состоянии здоровья Павликовой, которые предоставила сторона защиты, не свидетельствуют о заболеваниях обвиняемой.

Ранее «Газета.Ru» подробно рассказывала о деле «Нового величия». Также «Газета.Ru» вела онлайн из зала суда.