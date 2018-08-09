На Украине назвали «российской пропагандой» засуху в Крыму

Борис Бабин, занимающий должность постоянного представителя президента Украины Петра Порошенко в Крыму, заявил, что сообщения о засухе на полуострове являются «российской пропагандой». Об этом он рассказал в эфире телеканала «Прямой», передает РИА «Новости».

По его словам, на Украине о проблемах экологии в Крыму говорят «полезные идиоты» и «проплаченные люди».

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Политик также отметил, что «российская пропаганда должна быть фоном» для того, чтобы Киев дал в Крым воду.

Ранее сообщалось, что Порошенко поручил подготовить новую резолюцию по статусу полуострова.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.