Захарова: убитые в ЦАР россияне не объяснили отказ от маршрута

Убитые в Центральноафриканской Республике российские журналисты не объяснили своего решения отказаться от намеченного изначально маршрута, заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА «Новости».

По ее словам, свидетельские показания, собранные сотрудниками российского посольства в ЦАР, говорят о том, что 30 июля в 11 часов утра россияне направились в город Бомбари, на пути к которому сделали остановку в городе Дамара, где провели съемку и пообщались с местными жителями.

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«После этого, не объясняя мотивов, журналисты приняли решение отклониться от первоначального маршрута, попросив водителя ехать в города Декоа. По прибытии в город Сибю, расположенный по пути в Декоа, ориентировочно в 18.30 их машина была остановлена центральноафриканским военным патрулем, который настоятельно рекомендовал не ехать далее и провести ночь в городе Сибю, поскольку за городом начинается неконтролируемая властями территория», — сказала Захарова.

Она также отметила, что после этого журналисты настояли на своем, сказав, что куда-то торопятся.

«Установлено на сегодняшний момент, что подобное желание ехать дальше и настоятельная рекомендация местных властей этого не делать вызвали спор», — добавила она.

После спора, сообщила Захарова, их все-таки пропустили.

Ранее Захарова сообщила, что власти ЦАР готовы сотрудничать с СК по делу об убитых россиянах.