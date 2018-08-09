Сторонник ИГ получил пять лет колонии за подготовку теракта в Петербурге

Сторонник террористической организации «Исламское государство» Евгений Ефимов, который обвиняется в изготовлении взрывчатки с целью совершения теракта в Казанском соборе Санкт-Петербурга, был приговорен решением суда к пяти годам колонии строгого режима, передает РИА «Новости».

«Путем частичного сложения наказания назначить Ефимову наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима », — огласил решение судья.

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Ефимову также был назначен штраф в размере 100 тысяч рублей. Рассмотрение дела прошло в особом порядке частично в закрытом режиме за одно заседание.

Суд арестовал двух фигурантов дела о подготовке теракта в Петербурге в декабре 2017 года.

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.