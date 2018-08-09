Песков: в Кремле получили письмо от матери Сенцова

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в администрации главы государства получили письмо от матери украинского режиссера Олега Сенцова, осужденного в России за подготовку терактов в Крыму, с просьбой о помиловании, передает РИА «Новости».

«Я знаю, что это письмо поступало в соответствующее подразделение администрации президента. Но пока я не готов сказать вам о какой-либо реакции», — сказал Песков.

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Он подчеркнул, что в процедуре помилования предусмотрен необходимый по законодательству набор действий и отметил, что не может сказать ничего больше по данному вопросу.

Ранее сестра Сенцова сообщила о его «катастрофически плохом» состоянии.