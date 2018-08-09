В Оренбурге назначили и.о. задержанного с поличным замглавы города
Администрация Оренбурга сообщила о назначении Евгения Епанешникова исполняющим обязанности заместителя главы города по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству в связи с задержанием с поличным Геннадия Борисова.
«Такое поручение кадровой службе сегодня дал Глава города Оренбурга Е.С.Арапов на аппаратном совещании в мэрии», — говорится в тексте официального сообщения.
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Сообщается также, что Епанешников занимает должность руководителя управления строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга.
Ранее сообщалось, что Замглавы Оренбурга Борисов был задержан с поличным при получении взятки в 2 млн рублей.