В Оренбурге назначили и.о. задержанного с поличным замглавы города

Администрация Оренбурга сообщила о назначении Евгения Епанешникова исполняющим обязанности заместителя главы города по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству в связи с задержанием с поличным Геннадия Борисова.

«Такое поручение кадровой службе сегодня дал Глава города Оренбурга Е.С.Арапов на аппаратном совещании в мэрии», — говорится в тексте официального сообщения.

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Сообщается также, что Епанешников занимает должность руководителя управления строительства и дорожного хозяйства администрации города Оренбурга.

Ранее сообщалось, что Замглавы Оренбурга Борисов был задержан с поличным при получении взятки в 2 млн рублей.