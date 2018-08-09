Замглавы Оренбурга задержан с поличным при получении взятки в 2 млн рублей

Следственное управление Следственного комитета России по Оренбургской области сообщило о задержании с поличным заместителя главы Оренбурга по градостроительству, земельным вопросам и дорожному хозяйству Борисова Геннадия Анатольевича.

В СК отметили, что Борисов получил особо крупную взятку в виде 2 млн рублей лично от генерального директора одной из коммерческих организаций за то, что окажет общее покровительство и попустительство по службе в сфере строительства и реализации городских объектов недвижимости.

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«После получения указанных денег Борисов Г.А. задержан сотрудниками правоохранительных органов с поличным», — говорится в тексте официального сообщения.

В СК сообщили, что по данному факту было возбуждено уголовное дело в соответствии с ч. 6 ст. 290 УК России.