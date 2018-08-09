Адвокат фигуранта дела «Зимней вишни» отреагировала на его попытку суицида

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Адвокат Ольга Куприянова, представляющая интересы начальника службы пожаротушения Андрея Бурсина, которого обвиняют в халатности в связи с тушением пожара в торговом центре «Зимняя вишня», дала комментарий в связи с появившейся в СМИ информацией о его попытке суицида. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Бурсина доставили в медицинское учреждение с перебинтованной рукой, после чего в СМИ появились сообщений о том, что он пытался покончить с собой.

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По словам Куприяновой, Бурсина доставили из СИЗО в медучреждение для экспертизы, назначенной по постановлению следствия.

«Я его не видела, у меня к нему пока доступа нет, поэтому ничего не могу сказать (про его состояние), знаю, что никакой угрозы жизни нет», — сказала Куприянова.

Ранее сообщалось, что бывший руководитель управления МЧС по Кемеровской области Александр Мамонтов, обвиняемый по делу о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», попал в больницу.