В Японии несколько человек пострадали из-за тайфуна

Четыре человека пострадали из-за тайфуна Шаньшань, которому в Японии был присвоен порядковый номер 13, передает РИА «Новости».

Уточняется, что в префектуре Ибараки пожилая женщина была сбита с ног порывом ветра и была госпитализирована с переломом конечности. Еще два человека пострадали в префектуре Тиба, один — в префектуре Канагава.

Реклама

Тайфун прошел над столичным регионом и восточным побережьем основного японского острова Хонсю и двинулся на север и северо-восток. Приближение тайфуна сопровождалось шквалистым ветром и ливнями. В регионе отменены 104 авиарейса, по-прежнему не в полную силу работает наземный общественный транспорт.

Ранее японское метеорологическое агентство рекомендовало эвакуироваться 89 тысячам жителей города Мобара в префектуре Тиба из-за приближения тайфуна «Шаньшань».