В Шарлотсвилле объявили режим ЧП накануне годовщины беспорядков
В США власти штата Вирджиния объявили в Шарлотсвилле режим чрезвычайного положения 10—12 августа, накануне годовщины массовых беспорядков.
Об этом говорится в заявлении губернатора Ральфа Нортэма.
«Объявленный режим ЧП является административным инструментом, который позволит правительственным структурам функционировать за пределами обычных операций в целях обеспечения необходимой помощи жителям Вирджинии», — говорится в заявлении.
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В результате столкновений в ходе протестов в американском городе Шарлотсвилл в 2017 году погиб один человек, 35 пострадали.
Один человек погиб в результате наезда автомобиля на толпу протестующих. Водитель был задержан.
Столкновения произошли между группами националистов и их противниками.