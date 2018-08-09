В США арестовали готовившего детей к нападениям в школах мужчину

В США арестовали 39-летнего Сираджа ибн Ваххаджа, который на самодельной «базе» тренировал детей для нападения на школы в стиле «Колумбайн», сообщает Associated Press.

Отмечается, что в ходе обысков полиция обнаружила на «базе» 11 детей, пятеро из которых обучались стрельбе из винтовок. Отмечается, что дети были сильно истощены.

Реклама

В 1999 году в американской школе «Колумбайн» штата Колорадо произошло нападение двух учеников старших классов Эрика Харриса и Дилана Клиболда. Школьники стреляли в остальных учеников и персонал школы из стрелкового оружия, а также применяли самодельные взрывные устройства.

В результате погибли 13 человек. После инцидента нападавшие совершили самоубийство.