Марии Алехиной ограничили выезд за границу

Участнице панк-группы Pussy Riot Марии Алехиной временно ограничили выезд за пределы России из-за того, что она уклоняется от назначенных судом обязательных работ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителей управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Ранее сообщалось, что Алехиной назначили 100 часов работ за акцию с бумажными самолетиками в поддержку Telegram.

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«Должница уведомлена судебным приставом-исполнителем о возбуждении исполнительных производств, однако добровольно решение суда не исполнила», — говорится в сообщении пресс-службы управления ФССП.

Отмечается, что в связи с этим было приостановлено право Алехиной выезжать за пределы России.