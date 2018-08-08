Защита полковника Захарченко пожаловалась в Верховный суд на конфискацию миллиардов

Защита полковника Дмитрия Захарченко пожаловалась в Верховный суд России на конфискацию имущества, передает РИА «Новости».

По мнению защиты, решение об обращении имущества в доход государства, принятое до приговора по уголовному делу о коррупции, незаконно.

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«Сегодня мы подали кассационную жалобу в Верховный суд России с требованием решение отменить, исковые требования (Генпрокуратуры) оставить без удовлетворения», — заявил адвокат полковника Александр Горбатенко.

Ранее Мосгорсуд повторно отклонил жалобы на конфискацию имущества полковника Захарченко.

9 млрд руб. из имущества полковника Захарченко были возвращены в бюджет.

Также СК отчитался о завершении расследования уголовного дела в отношении Захарченко. Полковника обвиняют в получении двух взяток и препятствовании расследованию.