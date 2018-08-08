В Москве продолжает действовать повышенный уровень погодной опасности

В Москве и Московской области продолжает действовать повышенный уровень погодной опасности. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Отмечается, что повышение уровня погодной опасности связано с повышенной пожароопасностью.

«Степень интенсивности опасных явлений: желтый — погода потенциально опасна», — говорится в сообщении ведомства.

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Согласно имеющейся информации, во всех областях ЦФО, кроме Ярославской и Костромской, действуют такие же погодные условия.

Ранее сообщалось, что в столице в среду, 8 августа, ожидается до +24°С. По данным Гидрометцентра, дневная температура воздуха в столице составит от +22 до +24°С. Днем облачно с прояснениями, местами возможен кратковременный дождь. Ветер северо-западный, 5-10 м/c. Давление 750 мм рт. ст.