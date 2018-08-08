В Киеве люди в форме ворвались в здание университета

В Киеве неизвестные люди в форме ворвались в здание университета «Украина» и взяли в заложники нескольких его сотрудников. Об этом сообщает RT со ссылкой на спикера генпрокуратуры Украины Андрея Лысенко.

По словам спикера, о ситуации ему сообщил знакомый, который работает в приемной комиссии университета. Все сотрудники не успели выйти из здания, некоторые из них сейчас в заложниках.

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Лысенко отметил, что ректор университета вызвал полицию, сотрудники прибыли на место и «берут пояснения». Он также подчеркнул, что происходящее похоже на «рейдерский захват».

Ранее сообщалось, что неизвестные молодые люди проникли в здание «Укравтодора» и блокировали работу ведомства. Они также повредили часть имущества «Укравтодора».