В РПЦ заявили о безосновательном отказе Греции в выдаче виз

По словам священников РПЦ, консульство Греции отказало в выдаче виз без объяснения причин, передает РИА «Новости».

«Еще в начале года мы с семьей купили тур. Хотелось детишкам показать Афон со стороны моря. Ну и конечно подспудно было желание провести пару дней на Святой горе. Мы подали документы на шенгенскую визу на всю семью. Я, матушка и шесть детей, одному из них три года. Матушке и детям сразу дали визу, а вот мне пришел отказ — мол, нет обоснований пребывания на территории Греции», — сообщил настоятель храма Сергия Радонежского на Ходынском поле протоиерей Василий Биксей.

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Он подчеркнул, что это произошло несмотря на купленный билет и полностью оплаченный тур. Протоиерей также отметил, что дважды подавал документы в консульство Греции — один раз через туроператора, второй — самостоятельно.

Биксей подчеркнул, что его случай является не первым и указал на то, что знает об аналогичных историях других священников.