Суд оставил в СИЗО четверых по делу о пытках в колонии Ярославля

Ярославский областной суд отклонил апелляционные жалобы, которые были поданы представителями защиты на арест четырех сотрудников ярославской исправительной колонии №1, обвиняемых в пытках заключенного Евгения Макарова, пишет «Коммерсантъ».

Сообщается, что под стражей было решено оставить Игоря Богданова, Алексея Бровкина, Сергея Драчева и Сергея Ефремова. Они участвовали в судебных заседаниях по видеоконференции, также как потепревший Евгений Макаров.

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Отмечается, что все четверо останутся под стражей до 20 сентября.

По словам пресс-секретаря суда Наталии Сарбуновой, суд на данный момент не получал апелляционных жалоб на арест других сотрудников колонии.

Ранее сообщалось, что суд арестовал 12 фигурантов дела о пытках в ярославской колонии.