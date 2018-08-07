В Германии при пожаре пострадали 40 человек

В немецком городе Зигбург в результате пожара пострадали 40 человек. Об этом сообщает Bild.

По данным издания, причиной пожара стало возгорание травы у железной дороги, которое произошло из-за искр из-под колес проезжавшего поезда.

Как отмечается, огонь возникший у железной дороги в последствии перекинулся на жилые дома.

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При этом в тушении пожара и эвакуации жителей задействовано около 500 сотрудников экстренных служб.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге из-за пожара в гостинице эвакуировали свыше 400 человек.

Как отмечалось, возгорание произошло на минус втором этаже семиэтажной гостиницы.