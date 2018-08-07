Тувинскую журналистку задержали за публикацию исторической фотографии со свастикой

Журналистку из республики Тыва Оюму Донгак задержали за публикацию в соцсети двух исторических фотографий с изображением свастики, сделанных в Германии в период Второй мировой войны. Об этом Донгак написала на своей странице в фейсбуке.

По словам журналистки, речь идет о фотографиях, которые она разместила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» в 2014 году как иллюстрацию к интервью Норы Насс журналу New Times о зарождении и развитии фашизма. Она сообщила, что ее обвиняют в пропаганде нацистской символики.

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Донгак также отметила, что в отделение полиции ее доставили обманным путем, сославшись на заявление о ее якобы фальшивом дипломе о высшем образовании. При этом на допросе, по ее словам, «доносу» времени не уделили.

По последним данным, в настоящий момент Донгак отпустили домой. 8 августа состоится суд.

Ранее сообщалось, что жительницу Хакасии обвинили в экстремизме из-за поста в соцсети.