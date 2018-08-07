Защита обжаловала арест трех сестер, обвиняемых в убийстве отца в Москве
Защита обжаловала арест трех сестер, обвиняемый в убийстве в Москве 57-летнего отца, передает РИА «Новости».
Как сообщили в Останкинском суде, поступили апелляционные жалобы по всем трем материалам.
Дата рассмотрения жалоб еще не назначена.
Ранее сообщалось, что дело признавшихся в убийстве отца сестер передали в центральный аппарат СК.
Реклама
Тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди было обнаружено 27 июля в межквартирном холле подъезда жилого дома в Москве.
Мать обвиняемых в убийстве своего отца сестер Хачатурян ранее рассказала о попытках заявлять на него в полицию.