Защита обжаловала арест трех сестер, обвиняемых в убийстве отца в Москве

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Защита обжаловала арест трех сестер, обвиняемый в убийстве в Москве 57-летнего отца, передает РИА «Новости».

Как сообщили в Останкинском суде, поступили апелляционные жалобы по всем трем материалам.

Дата рассмотрения жалоб еще не назначена.

Ранее сообщалось, что дело признавшихся в убийстве отца сестер передали в центральный аппарат СК.

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Тело 57-летнего мужчины с множественными колото-резаными ранениями в области шеи и груди было обнаружено 27 июля в межквартирном холле подъезда жилого дома в Москве.

Мать обвиняемых в убийстве своего отца сестер Хачатурян ранее рассказала о попытках заявлять на него в полицию.