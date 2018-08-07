В Петербурге из-за пожара в гостинице эвакуировали свыше 400 человек

В управлении МЧС по Санкт-Петербургу сообщили об эвакуации 411 человек из гостиницы из-за пожара. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

Отмечается, что возгорание произошло на минус втором этаже семиэтажной гостиницы на ул. Гончарной, д.4. В связи с горением электрооборудования было принято решение об эвакуации персонала гостиницы и ее постояльцев.

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Как уточняется, в 03.11 пожар был локализован. В настоящее время информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что в учебном корпусе Волгоградского государственного аграрного университета произошел пожар.