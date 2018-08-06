Guardian: Британия попросит Россию выдать подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери
Правительство Великобритании может подать запрос к России о выдаче двух подозреваемых по делу об отравлении в Солсбери, сообщает газета The Guardian со ссылкой на источники в правительстве и службе безопасности.
Сообщается, что запрос на экстрадицию уже подготовлен Королевской уголовной прокуратурой.
Имена подозреваемых издание не указывает.
«Запрос на экстрадицию российских подозреваемых имеет нулевые шансы на успех», — пишет Guardian, отмечая, что возможно это приведет к новому витку обострения отношений между двух стран.
Британцы Чарли Роули и его знакомая Дон Стерджесс были обнаружены без сознания в британском Эймсбери 30 июня. Британская полиция считает, что они были отравлены нервно-паралитическим веществом класса «Новичок». В настоящее время Роули выписан из больницы, Cтерджесс умерла 8 июля.
Лондон полагает, что этим же веществом был отравлен и бывший российский офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия в марте в британском Солсбери. После инцидента Великобритания возложила вину на Россию. Москва отрицает причастность к отравлению британцев.