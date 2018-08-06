FP: администрация США пытается лишить палестинцев статуса беженцев

Администрация президента США Дональда Трампа пытается лишить палестинцев статуса беженцев, пишет американский журнал Foreign Policy.

FP со ссылкой на данные из внутренней переписки утверждает, что зять и советник президента США Джаред Кушнер предпринимает «подлинные усилия для срыва» деятельности агентства ООН по оказанию помощи палестинским беженцам на Ближнем Востоке (UNRWA), которое на протяжении десятилетий предоставляло продовольствие и базовую помощь миллионам палестинцев.

Реклама

Переписка, которая попала в распоряжение Foreign Policy, приходится на начало текущего года. В данной переписке Кушнер обращается к нескольким высокопоставленным должностным лицам в администрации США, в том числе к спецпредставителю США по международным переговорам Джейсону Гринблатту.

По словам американских и палестинских чиновников, действия Кушнера являются частью более широкого плана администрации Трампа и ее союзников в конгрессе США с целью лишить палестинцев статуса беженцев в ближневосточном регионе и устранить данный вопрос из повестки на переговорах между Израилем и палестинцами. Как минимум два законопроекта по данному вопросу рассматриваются конгрессом в настоящее время.

Соединенные Штаты поддерживают финансирование агентства ООН по оказанию помощи палестинцам с момента его создания в 1949 году. Издание отмечает, что предыдущие администрации США рассматривали агентство как важный фактор установления стабильности в ближневосточном регионе. Попытка сорвать деятельность агентства осуществляется в пользу Израиля, и это схоже с тем, как было принято решение по другой ключевой проблеме, когда США перенесли посольство в Иерусалим и признали город столицей Израиля.

Критики работы агентства ООН указывают на то, что статус беженца предоставляется не только тем, кто покинул территорию Палестины 70 лет назад, но и их потомкам, что привело к увеличению их числа до 5 млн человек.

Многие израильские сторонники в США сегодня видят организацию по помощи палестинским беженцам как часть международной системы, которая искусственно сохраняет проблему беженцев и дает надежду изгнанным палестинцам, что они когда-нибудь смогут вернуться домой — возможность, которую Израиль категорически исключает.

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа набирает сотрудников в политическую группу Белого дома по Ближнему востоку перед выпуском мирного плана по израильско-палестинскому конфликту.