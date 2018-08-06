Роспотребнадзор рекомендовал не работать в жару на улице

Роспотребнадзор выпустил рекомендацию для работающих в условиях повышенных температур воздуха, в которой называет нежелательной работу на открытом воздухе в сильную жару. Документ был опубликован на официальном сайте ведомства.

По имеющимся данным, работы на улице рекомендуется отменить при температуре выше 32,5°С, допускать к ним следует лиц моложе 25 и старше 40 лет. При этом необходимо носить специальную одежду или одежду из плотной ткани.

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«Работа при температуре наружного воздуха более 32,5 градуса по показателям микроклимата относится к опасным (экстремальным). Не рекомендуется проведение работ на открытом воздухе при температуре свыше 32,5°С», — говорится в сообщении.

В ведомстве также советуют в условиях жары изменить рабочее расписание, перенося такие работы на утреннее или вечернее время. В спецодежде можно работать на жаре до 4-5 часов, а без нее не более 1,5-2 часов.

Ранее сообщалось, что Роспотребнадзор рекомендовал сократить рабочий день при сильной жаре.