В Днепре мужчине в шутку дали в руки гранату без чеки

Друзья мужчины из Днепра подшутили над ним, дав в руки гранату Ф1 без чеки, сообщил инспектор областной патрульной полиции Андрей Грицюк, передает «УНН».

«Саша - патрульный УПП в городе Днепре... Он зажал своими руками гранату без чеки, которую держал в руках один господин. Это так его друзья решили подшутить над ним и вручили ему в руки гранату Ф1 и сняли чеку. Граната оказалась небоевой, то есть без тротила. Но на тот момент Саша и тот господин этого не знали», — рассказал Грицюк.

По его словам, пока мужчина ожидал приезда взрывотехников, чтобы они помогли ему безопасно избавиться от снаряда, его руки очень устали и их пришлось обмотать скотчем.