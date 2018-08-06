Россиян предупредили о сроках первого подъема заболеваемости ОРВИ

По словам заведующего научно-организационным отделом ФГБУ «НИИ гриппа им. А. Смородинцева» Минздрава России Игоря Никонорова, первый подъем заболеваемости ОРВИ в России ожидается в сентябре, передает агентство городских новостей «Москва».

«Повышение заболеваемости респираторными вирусными инфекциями вероятно, когда формируются детские организованные коллективы. Это обычно сентябрь. Основные возбудители гриппоподобных заболеваний в это время не вирусы гриппа, а аденовирусы, вирусы парагриппа, РС-вирусы и другие», — сказал Никоноров.

Он также отметил, что следующий за этим подъем гриппоподобных заболеваний ожидается в октябре. Эпидемии гриппа, по словам Никонорова, могут развиться с ноября по апрель.