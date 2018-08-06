В США произошло крушение двухмоторного самолета, есть жертвы

В США произошло крушение двухмоторного самолета, при котором погибли пять человек. Об этом сообщает KGO-TV.

Отмечается, что инцидент произошел в Южной Калифорнии в городе Санта-Ана днем 5 августа Самолет Cessna 414 упал недалеко от торгового центра, на парковку.

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Согласно имеющейся информации, погибли пять человек, которые находились на борту. При этом на земле никто не пострадал. Кроме того, при крушении самолета был поврежден один из автомобилей, находящихся на парковке.

По данным Федерального управления гражданской авиации США, пилот самолета сообщил о чрезвычайной ситуации незадолго до крушения. В настоящее время причина произошедшего не установлена.

Ранее в результате крушения легкомоторного самолета на севере американского штата Оклахома погибли около шести человек.