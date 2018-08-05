Полиция начала проверку «незаконного задержания» преподавателя ВШЭ

В полиции начали проверку сообщений о «незаконном задержании» в Москве преподавателя Высшей школы экономики (ВШЭ) Владимира Бродского. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления на транспорте МВД России по ЦФО.

В агентстве отметили, что ранее поступала информация о задержании Бродского на площади Ярославского вокзала. По словам преподавателя, его задержали «незаконно», без объяснения причин, обращались с ним в агрессивной манере и заставили раздеться. Он назвал эти действия «насилием над личностью».

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«В настоящее время, по факту опубликованной в СМИ информации о задержании гражданина на Ярославском вокзале проводится проверка», — заявили в пресс-службе ведомства.

Представители МВД добавили, что сотрудники полиции будут привлечены к ответственности, если в их действиях будут обнаружены признаки нарушений законодательства.

Ранее сообщалось, что в Москве возбудили дело после нападения на преподавателя МГТУ имени Баумана.