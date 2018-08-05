В МЧС отреагировали на сообщения о метеорите над Югрой

В региональном МЧС заявили, что от жителей Ханты-Мансийского автономного округа не поступало «особо конкретных сообщений» в связи с полетом в небе неизвестного объекта. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ведомства.

Ранее СМИ сообщали, что вечером в субботу, 4 августа, над Сургутом упал похожий на метеорит объект. Отмечалось, что видеозаписи явления жители региона опубликовали в соцсетях. Видео также были сняты жителями Нефтеюганска. На записи видно, как некий объект, вспыхивая, падает на фоне неба.

Реклама

«Особо конкретных сообщений не было, только такого уровня, что люди видели, будто что-то летело», — сказал представитель МЧС.

Он отметил, что «никто не знает» ничего конкретного об этом объекте.