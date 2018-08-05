Британский кот получил посмертную премию за спасение хозяйки

Кот из Великобритании по кличке Тео получил посмертную награду «Кот года» за спасение жизни своей хозяйки. Об этом сообщает телеканал Sky News.

По информации телеканала, Тео жил вместе с Шарлоттой Диксон в английском городе Реддитч в графстве Вустершир. Однажды ночью она проснулась с плохим самочувствием, но решила, что ей нужно еще немного отдохнуть. Британка попыталась заснуть, но Тео начал вести себя необычно: трогал хозяйку лапой, мяукал и прыгал по ней, не давая уснуть. Диксон решила позвонить своей маме, которая забеспокоилась и вызвала дочери скорую.

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Прибывшие врачи распознали у Диксон признаки тромба. Она уверена, что если бы заснула в ту ночь, то никогда бы не проснулась. Британка провела в палате интенсивной терапии целую неделю, но смогла полностью восстановиться.

Тео участвовал в розыгрыше звания «Кот года» среди сотен других питомцев. Однако ему пришлось вручить награду посмертно, так как за несколько дней до церемонии награждения кот умер.

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